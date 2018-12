Dramafilm Vice favoriet bij Golden Globes

De dramafilm Vice maakt grote kans op een Golden Globe. De film heeft zes nominaties binnengesleept. A Star is Born , The Favourite en Green Book maken vijf keer kans op een award. De uitreiking is op 6 januari.

A Star is Born, Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody en If Beale Street Could Talk strijden om het beeldje in de categorie beste filmdrama. Mary Poppins Returns is samen met The Favourite, Crazy Rich Asians, Green Book en Vice genomineerd voor beste beste film - comedy of musical.

Acteurs Lady Gaga en Bradley Cooper uit A Star is Born zijn genomineerd voor beste actrice en beste acteur. Lady Gaga neemt het onder anderen op tegen Nicole Kidman (Destroyer) en Glenn Close (The Wife). Bij de beste acteurs strijden onder anderen Willem Dafoe (At Eternity's Gate) en Lucas Hedges (Boy Erased) met Cooper om het felbegeerde beeldje. Cooper krijgt ook een nominatie voor zijn werk als regisseur voor de film.

Geen Nederlandse films

De Belgische film Girl dingt mee voor een Golden Globe-award in de categorie niet-Engelstalige film. Andere genomineerden in de categorie zijn Capernaum, Never Look Away, Roma en Shoplifters. Films van Nederlandse bodem komen dit jaar niet in het lijstje voor.

Als beste televisieseries genomineerd: The Americans, Bodyguard, Homecoming en Killing Eve. Die laatste is vanaf 9 december iedere zondag te zien bij BNNVARA op NPO3. Sandra Oh (Grey's Anatomy), die een van de presentatoren is van de Golden Globes in januari, speelt een hoofdrol in de serie.