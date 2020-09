Dramaserie Dertigers krijgt tweede en derde seizoen

Hans Klok over Las Vegas: ‘Alsof ik in een verkeerde sciencefic­ti­on­film zit’

10:54 Hans Klok (51) overweegt Las Vegas te verlaten. De illusionist zit in de gokstad op een dood spoor en het uitzicht op de toekomst is troebel. ,,Het geld raakt op. Het is alsof ik in een verkeerde sciencefictionfilm zit.’’