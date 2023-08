Drie maanden cel (waarvan twee voorwaardelijk) plus 240 uur werkstraf voor Thijs Römer

Enkele andere pijnlijke zaken: Karl Noten, Tim de Z. en Bilal Wahib

Hoewel de lijst van bekende Nederlanders die om een of andere reden voor een strafbaar feit in aanraking kwamen met justitie heel lang is, zijn er - gelukkig - maar weinig die zich moesten verantwoorden voor een zedenfeit met minderjarigen.

Een opvallende zaak was die van Karl Noten. Noten werd ooit landelijk bekend toen hij in 2000 samen met Olga Commandeur begon met het fitnessprogramma Nederland in Beweging. Aan zijn tv-carrière kwam een abrupt einde toen hij in 2007 werd veroordeeld voor kinderporno op zijn computer. Notens carrière kwam er nooit meer bovenop.

Het zal ook wel nooit meer goedkomen met de carrière van acteur Tim de Z., enigszins bekend als de Hoge Hoogte Piet in de filmreeks De Club van Sinterklaas. De Z. werd in juni veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De rechtbank in Zwolle acht bewezen dat de 58-jarige Tim de Z. ontucht had gepleegd met een minderjarig meisje uit Deventer.

Nummer drie op dit lijstje is Bilal Wahib. De jonge acteur (24) vroeg in 2021 een minderjarige jongen op Instagram of die zijn geslachtsdeel in ruil voor geld wilde laten zien. Het OM besloot Wahib niet te vervolgen. Weliswaar was er sprake van een strafbaar feit, maar er waren geen seksuele handelingen op de beelden te zien. Daarnaast ‘waren de beelden niet gemaakt om seksueel prikkelend te werken’. ‘Een misplaatste grap’, oordeelde justitie en Wahib werd niet vervolgd. Zijn carrière lijkt het incident dan ook te overleven.

Een nog lopende zaak is die van Marco Borsato. Voor een zaak in het kader van The Voice-affaire is te weinig bewijs, maar onderzoek naar handtastelijkheden bij een toen nog minderjarige dochter van een kennis van de zanger loopt nog wel. Borsato houdt zich ondertussen koest.