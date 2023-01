Drie sterren voor Fijn Weekend: bruist, maar weigert te ontroeren

Als een groep vrienden in een melige bui een film bedenkt die nota bene deze bewuste vriendschap viert, bestaat het gevaar dat je het bioscooppubliek uit het oog verliest. Wat hebben wij ‘gewone’ kijkers immers aan dat onderlinge gefeest en gekonkel? Gelukkig is Fijn Weekend niet zo navelstaarderig uitgevallen.

Het bruist daar in Frankrijk waar de drie bevriende koppels hun overleden maat Olivier eren met krankzinnige spelletjes en toneelstukjes. Dat ze ook buiten het oog van de camera chemie hebben, geloof je direct. Iedereen kan zich bovendien wel in iemand verplaatsen: of het nu de sullige Jelmer (Steef de Bot) is die erop staat dat het wedstrijdweekend precies zo verloopt als zijn broer had gewild, weduwe Evelien (Lisa Zweerman) die haar verdriet diep wegstopt om de lang leve de lol-sfeer weer zo snel mogelijk op te snuiven of Oliviers zus Titia (Sarah Chronis) die tegen wil en dank meedoet, maar het liefst verstopt onder een deken haar pijn weg huilt.