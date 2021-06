Drie sterren voor Land: Minimum aan plot, maximum aan vergezichten

MovieInsiders Podcast Wat zijn momenteel de bioscooppa­rels tussen al het Hollywood­ge­weld?

8:00 Die Oscar voor acteur Daniel Kaluuya was, wat Gudo en John van de filmpodcast MovieInsiders betreft, terecht. Maar hoe goed is eigenlijk de film waarin hij speelt: Judas and the Black Messiah? Ook in deze aflevering aandacht voor het minimalistische First Cow over twee oliebollenbakkers in het begin van de 19e eeuw. Een traag voortkabbelend drama met weinig dialoog en plot. Een beetje té traag misschien?