Drie sterren voor The Flash: smijten met superhelden tot je scheel ziet

recensieWie de huidige nerdcultuur ademt en zijn superheldenkennis goed op orde heeft, zal The Flash - nu in de bioscoop - mogelijk kwijlend uitzitten. Iedereen die zich niet tot die ‘elite’ rekent, heeft dikke pech.

The Flash Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Actie



Wacht even: Michael Keaton is ineens weer Batman? De acteur hing het vleermuispak toch al in 1992 aan de wilgen? In de huidige DC Comics-divisie (waartoe ook Wonder Woman, Aquaman en Superman behoren) wordt hij toch al enige tijd gespeeld door Ben Affleck?

We kunnen er maar beter aan geloven. Niet alleen zien we ruim dertig jaar na dato opnieuw Keatons prachtig strenge ogen achter het latex masker, een groep koperblazers trakteert ons zelfs even op het deuntje uit Danny Elfmans originele Batman-soundtrack.

Hij én Ben Affleck mogen hier doodleuk als Batman komen opdraven. Verwarrend? Niet voor een beetje frequente bioscoopganger. Net als de laatste paar titels van concurrent Marvel (de stal van onder andere Spider-Man) en de recente Oscarwinnaar Everything Everywhere All At Once, begeeft ook The Flash zich in het zogeheten ‘multiversum’ met ontelbaar alternatieve werelden waar personages in en uitlopen.

Crowd-vondsten

Dat levert ditmaal vooral grapjes op voor iedereen die een beetje wegwijs is in de geschiedenis van de populaire cultuur. Zo speelt in een van die realiteiten niet Michael J. Fox, maar de weinig bekende acteur Eric Stoltz de hoofdrol in Back to the Future. The Flash serveert een berg aan dit soort in crowd-vondsten. Hoewel, in crowd? Nerds regeren deze wereld, wordt tegenwoordig vaak geroepen. Dat gegeven wordt hier uitbundig gevierd. Vooral in de finale gaat de nostalgische grabbelton wagenwijd open. Wat daar uitkomt helpt de plot alleen zelden vooruit.

Volledig scherm The Flash (2023) © Courtesy of Warner Bros. Pictures/™ & © DC Comics

Dan The Flash zelf (je zou nog bijna vergeten dat het hier draait om deze voormalige Justice League-sidekick). Barry Allen is zijn naam en hij is zó snel dat de wereld om hem heen soms in ultra-slowmotion lijkt te bewegen. Als de paniek uitbreekt, is hij in staat de een na de andere afgevuurde kogel op zijn dooie gemakje uit de lucht te plukken. In zijn eigen film ontdekt Allen zelfs dat hij snel genoeg is om te kunnen tijdreizen. Maatje Batman (de Affleck-variant) waarschuwt hem nog voor de gevaren, maar hij maakt eigenwijs van de gelegenheid gebruik het verleden te veranderen om de dood van zijn moeder te kunnen voorkomen.

Potpourri

Er gaat zoveel tijd op aan het rechtzetten van allerlei tijdreis-bijwerkingen dat de film de motivaties van zijn hoofdpersoon uit het oog verliest. Hey daar is de oude Batman, kijk daar is schurk Zod uit Man of Steel weer, verrek dat is Supergirl en krijg nou wat: wéér een andere Superman...en nóg een. De emotie lost bijna op in deze potpourri met bovendien soms digitale effecten van videogame-niveau.

Veel van DC’s schreeuwerige voorgangers als het eerder genoemde Man of Steel en Justice League misten ironisch plezier. Je kan zeggen van The Flash wat je wilt, maar de hoofdzakelijk op gimmicks drijvende film heeft een feestje te vieren. Wie zich niet uitgenodigd voelt, zal terugverlangen naar iets rechtlijnigers. Naar de dagen dat Superman gewoon nog een poesje uit een boom redde.

Volledig scherm The Flash (2023) © Courtesy of Warner Bros. Pictures

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: