Drie trotse BN’ers in bikini op de cover: ‘We zijn geweldige vrouwen’

Het is voor veel vrouwen herkenbaar. In reclames, in de bladen en op sociale media zien we veelal foto’s van de ‘perfecte vrouw’ voorbij komen. Maatje 34, geen rimpels, nergens een vetrol te bekennen en ze hebben al helemaal geen last van slappe armen of putjes in hun billen. Het maakt dat we onzeker worden en moeite hebben met het accepteren van ons eigen lichaam. Terwijl die perfecte foto’s eigenlijk helemaal niet de realiteit zijn, stelt LINDA.-hoofdredacteur Karin Swerink. Dat is precies waarom Swerink zich heel het jaar inzet om zo veel mogelijk verschillende vrouwen, in alle vormen, maten, kleuren en leeftijden, in het blad te laten zien. En nu de zomer weer van start is gegaan en bikini’s weer uit de kast worden getrokken, pleitte Swerink voor een extra steuntje in de rug met een jaarlijkse bikinicover.