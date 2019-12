Dries Roelvink deelt prikjes uit in eindejaarslied

Hij schrijft de tekst op de melodie van Mijn mooie Nederland , een nummer dat Dries dit jaar in samenwerking met het Metropole Orkest maakte. De zanger is ook al bijna klaar met pennen, zo zegt hij in gesprek met BuzzE. ,,Ik zit op 80 procent. Er worden een stuk of 25 namen genoemd. Voor Rob de Nijs ben ik bijvoorbeeld heel lief, voor anderen iets minder.” Ook prinses Amalia, die dit jaar voor het eerst een tv-interview gaf, wordt genoemd. De ‘schandalen’ die Dries in zijn nummer aanhaalt zijn onder meer het ontslag van Piet Paulusma en de affaire van Marco Borsato. Ook de liefdesperikelen van André Hazes en Bridget Maasland worden bezongen. ‘Daarover schrijf ik of zij niet te oud voor hem is’, licht Dries alvast een tipje van de sluier op.

Prikje geven

In het eindejaarslied wordt door Dries bewust niet gezongen over mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. ‘Ik zing meer over grappige dingen, zoals Albert Verlinde. Even een klein prikje geven aan iemand die anderen het hele jaar doorprikt', waarmee hij verwijst naar het voortijdig einde van Alberts nieuwe programma 6 Inside.



Het nummer is op 31 december voor het eerst te beluisteren in RTL Boulevard. Op zijn verjaardag op 1 januari wil Dries zijn eindejaarslied via de socials gaan verspreiden.