Droom Nick & Simon komt uit: Paul Simon reageert en geeft duo compliment

Net­flix-se­rie Undercover wekelijks gratis te zien op Vlaamse zender Eén

6 september Geen Netflix? Geen nood. Het tweede seizoen van de Nederlands-Vlaamse misdaadserie Undercover is behalve op het streamingplatform vanaf vanavond ook wekelijks te zien bij de Vlaamse tv-zender Eén. En dat kanaal is in Nederland gewoon te ontvangen.