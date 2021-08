Droom Pauline Wingelaar komt uit: eindelijk derde kindje op komst

Wingelaar heeft er de afgelopen jaren geen geheim van gemaakt dat er een wens was voor een derde kindje. Ze liep daarvoor bij een fertiliteitskliniek en onderging meerdere IUI-pogingen (waarbij zaadcellen worden geïnsemineerd). ,,Ik word van al die hormonen geen leukere vrouw voor mijn man of moeder voor mijn twee zoons. Ik zou zo graag een glazen bol willen hebben, om te weten of de inspanningen uiteindelijk worden beloond of niet. Want nu schuif ik de beslissing liever voor me uit”, vertelde ze eerder openhartig aan deze site.



In de serie Echte Gooische Moeders, die vorig jaar op Videoland werd gelanceerd, schroomde Wingelaar niet om over haar frustratie te praten. Ze vroeg zich meermaals af of een derde kindje haar wel gegeven was en stelde dat het haar soms veel verdriet deed dat het maar niet leek te lukken.



Toch werd haar grote droom werkelijkheid. ‘Zo ongelofelijk dankbaar en blij dat ik jullie eindelijk mag vertellen dat Rein en Died een broertje of zusje krijgen! Ik kan het soms nog steeds niet geloven dat er weer een wondertje in mijn buik groeit!’ jubelt ze vandaag bij een foto waarop ze poseert met haar koters en ballonnen. Wingelaar is inmiddels bijna veertien weken zwanger.



Wingelaar stapte in 2014 in het huwelijksbootje met Harmen Bisschop van Tuinen. De twee hebben samen zoons Reinier en Diederik. Laatstgenoemde werd zeven weken te vroeg geboren. Het gezin was toen op vakantie in de Italiaanse stad Lucca.