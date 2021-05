Droomdebuut voor Britt en Maan ‘heerlijk brak’ na nachtje feesten

Podcast De mooiste filmmuziek uit het klassieke Hollywood, met Pieter van Nes van NPO Radio 4

8:00 Filmcomponisten Hans Zimmer, John Williams en James Horner. Ze werden allemaal beïnvloed in klank en techniek door de meesters van het klassieke Hollywood: Erich Korngold, Max Steiner en Alfred Newman. In dit eerste deel van een podcast-tweeluik ontdekt Coen Haver samen met redacteur en presentator Pieter van Nes van NPO Radio 4 hoe deze grootheden te werk gingen en hoe hun composities nog altijd doorklinken in de moderne filmmuziek.