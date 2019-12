Droomhuis Gezocht-kandidate geniet in Fins hutje: ‘Mijn gekke collega’s zitten hier gelukkig niet’

Een van de meest besproken kandidaten was Gitta, die niets liever wilde dan zich terugtrekken in de stilte van Lapland. Een aantal jaar geleden kocht ze een primitief blokhutje, waar - zo bleek gisteren - ze nog altijd graag naartoe gaat.



,,Het is het beste wat me de afgelopen tien jaar is overkomen’’, aldus de aanstaande pensionado. Gitta heeft nog altijd geen koffiezetapparaat maar haar hutje kreeg wel wat upgrades. Zo zit er een kacheltje in en werden zonnepanelen geïnstalleerd. ,,Dan heb ik stroom en kan ik de boormachine opladen.’’ Dat haar zoektocht naar een droomhuisje het gesprek van de dag werd, is haar niet ontgaan. Kijkers snapten niet hoe ze het vol kon houden zonder elektriciteit en door de vrieskou moest voor het toiletje naast het huisje. ,,Waar de mensen over vielen: dat ik mijn föhn niet kon gebruiken. Nou, dat kan! Ik stop nu mijn geld erin, anders smelt het toch weg.’’



Gitta is gestopt met haar cursus Fins. Liever richt ze zich op het halen van hout en water en het aansteken van de kachel. Ze kan niet wachten tot ze met pensioen is en vaker naar haar hutje kan. ,,Sommige collega’s kijken je aan of je gek bent. Maar ik zit hier en zij gelukkig niet.’’



Droomhuis Gezocht eindigde op derde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek met net 1,6 miljoen kijkers. Het best bekeken programma van de avond was het Achtuurjournaal (1,8 miljoen kijkers). Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen completeert de top drie met ruim 1,6 miljoen kijkers.