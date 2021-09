Droomhuwelijk voor Gayle na bloedstollende aflevering Miljoenenjacht

Het begon vanavond zo goed voor Gayle in een nieuwe aflevering van Miljoenenjacht op SBS6. De 38-jarige blondine uit Uithoorn won in de voorrondes van het geldspel al 38.000 euro, maar belandde toen ook nog eens in de finale. Hoewel Gayle keer op keer hoge bedragen wegspeelde, ging ze uiteindelijk toch met ruim anderhalve ton op zak naar huis. Dat had ze te danken aan de keuze om eerder in zee te gaan met de bank, want in haar eigen koffertje zat slechts een cent.

Door de intrede van het coronavirus besloten Gayle en haar man Martijn hun droomhuwelijk nog even uit te stellen. Extra geld om die sprookjesbruiloft werkelijkheid te laten worden, was dan ook meer dan welkom voor het stel. Dus toen Gayle te horen kreeg dat ze in een aflevering van Miljoenenjacht stond, was haar hoop op een mooi geld bedrag winnen gevestigd. Ze had echter niet verwacht dat het in een van de voorrondes al direct raak was: met een trekking van de bank won ze maar liefst 38.000 euro. Genoeg geld om van het huwelijk een knalfeest te maken. Maar toen Gayle ook nog - door haar snelle reactie op een rekensom - in de finale belandde, kon haar avond niet meer stuk.



Presentatrice Linda de Mol was nieuwsgierig waar Gayle het mogelijk te winnen geldbedrag aan zou besteden. Natuurlijk het huwelijk, maar de drie kinderen van het stel hadden ook nog wensen: naar een mooi dierenpark in Nederland of misschien wel over zee naar Amerika, om pretpark Disneyland te bezoeken. ,,Dat zou wel een droom zijn”, vertelde Gayle, die koffer nummer twee als haar ‘gelukskoffertje’ uitkoos. ,,Want met zijn tweeën is leuker dan alleen”, luidde haar motto.

Het zenuwslopende spel ging van start en Gayle koos voor koffer nummer 14 om weg te spelen. Daar bleek drie ton in te zitten. Geen ramp, stelde De Mol haar gerust. Ook de volgende twee koffertjes waren prima bedragen om weg te spelen. Maar toen had Gayle pech: zowel het halve miljoen als de 2,5 miljoen euro zag ze aan zich voorbij gaan. En dus was het eerste bod van de bank niet ontzettend hoog: ze kreeg 39.000 euro aangeboden. De keuze was makkelijk voor Gayle: no deal.

Quote Met zijn tweeën is leuker dan alleen Gayle

Laag bod

Ook in de volgende ronde speelde Gayle de hoge bedragen weg. Zelfs de vijf miljoen moest eraan geloven. ,,Dat is een enorme bummer”, stelde Linda de Mol. Toen het bod van de bank ook nog eens minder bleek te zijn dan het eerste, 37.000 euro, sloeg de paniek bij Gayle toe. Toch besloot ze om de bank af te wijzen. Vol goede moed begon ze aan de derde ronde, maar ook daar speelde Gayle de hoge bedragen weg, waaronder het miljoen. Een volgende bedrag van de bank kwam tevoorschijn: 53.000 euro. ,,Dat is voor Miljoenenjacht-begrippen een laag bod”, concludeerde De Mol. De hamvraag was: deal or no deal?

Om die keuze te kunnen maken, mocht Gayle haar partner Martijn bellen. Die stond er heel nuchter in: ze had al 38.000 euro gewonnen, dus waarom stoppen? ,,Ik zou gewoon doorgaan”, gaf hij haar mee. En dus deed Gayle het doosje weer dicht. Toen ze in de vierde ronde weer een hoog bedrag wegspeelde en opnieuw een bod voorgeschoteld kreeg, sloeg de twijfel weer toe. Moest ze akkoord gaan met 116.000 euro? Ja, vond haar vriendin Melissa. ,,Het is een mooi bedrag zo. Deal”, zei Gayle daarom.



Hoe vervelend het ook was dat Gayle veel grote bedragen had weggespeeld; ze ging toch met ruim anderhalve ton (38.000 euro + 116.000 euro) op zak naar huis. Het was overigens maar goed ook dat Gayle voor de deal had gekozen. In haar eigen koffertje zat slechts een cent. En daar had ze haar droomhuwelijk én vakantiewens niet mee kunnen betalen.

