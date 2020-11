Drugslab-presentatrice Nellie Benner: Mijn moeder wist dat haar dood mij sterker zou maken

Miley Cyrus: Dis­ney-sterretje, drugsge­brui­ken­de naaktloper, popster en... metalzange­res!

11:41 De carrière van Miley Cyrus is op dit moment op het hoogtepunt. In de hitlijsten scoort ze aan de lopende band: haar single Midnight Sky is de Top 40 nog niet uit of haar nieuwe nummer met popprinses Dua Lipa is alweer uitgeroepen tot alarmschijf. En ondertussen ontwikkelt ze zich ook opvallend op een ander front: als metalzangeres.