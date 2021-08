Dua Lipa brengt nummer uit met Elton John

Cameratechnieken Beeld op tv is subliem, maar stel je voor dat je kan horen wat Hassan zei toen ze viel

10:51 Als kijker zaten we de afgelopen weken in olympisch Tokio op de fiets, in de zeilboot en stonden we midden op het hockeyveld. Televisiemakers leefden zich uit met de modernste apparatuur en technische snufjes. De vraag aan twee ervaren regisseurs luidt: was dit nou het summum, of wordt het nog beter?