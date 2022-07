Dua Lipa is een van de meest succesvolle Top 40-acts ooit en As It Was breekt record

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 2 juli. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 15 stijgers en 16 zakkers. Luister hier naar de podcast van het Top 40-weekoverzicht.

34 (--) SHARKS- Imagine Dragons

De maand juli begint goed met de release van Mercury – Act 2, deel twee van het ‘dubbelalbum’ van Imagine Dragons. Deel 1 verscheen op 3 september van het afgelopen jaar met daarop de hits Follow You, Wrecked en Enemy. Op het nieuwe en zesde studioalbum van Imagine Dragons staan 18 tracks waarvan we Bones al eerder in de Top 40 mochten verwelkomen. Sharks is ondertussen de zeventiende hit van de Amerikaanse band en deze week is dat ook nog eens de hoogste binnenkomer op nummer 34.

31 (31) POTION- Calvin Harris, Dua Lipa & Young Thug

De eerste samenwerking tussen Dua Lipa en Calvin Harris was natuurlijk One Kiss, die 16 weken op nummer 1 stond. Het nieuwste avontuurtje van de twee wil nog niet echt lukken, want Potion staat voor de vierde achtereenvolgende week op nummer 31.



Voor Dua Lipa is Potion haar 20ste Top 40-hit en met al die hits heeft ze nu zoveel punten weten te verzamelen dat ze een plek krijgt bij de tien meest succesvolle Top 40-acts aller tijden. Deze week drukt ze, met 3 punten meer, P!nk tot buiten deze top 10.

17 (21) THROUGH THE LOOKING GLASS- Di-Rect

Sinds 2001 komen we Di-Rect met grote regelmaat tegen in de Top 40. Through The Looking Glass is inmiddels de 24ste hit van de Haagse band en deze week klimt de track met vier plaatsen winst naar nummer 17.



Sinds 2009 staat Di-Rect geregeld bij de 100 meest succesvolle acts die ooit in de Top 40 hebben gestaan. Lost Frequencies drukte de band eerder dit jaar tot buiten die top 100, maar nu keren ze daar terug en duwen ze op hun beurt Corry Konings tot buiten de top 100.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

Voor de vijfde achtereenvolgende week hebben we dezelfde drie hits op het erepodium maar wel met wat wisselingen. Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran zakt van 2 naar 3 waar Ferrari van James Hype en Miggy Dela Rosa juist een plekje klimt van 3 naar 2.



As It Was van Harry Styles staat inmiddels dertien weken in de Top 40; twee weken op nummer 2 en elf weken op nummer 1. Nooit eerder was er een hit die in de eerste dertien weken alleen op plekken 1 en 2 stond.

