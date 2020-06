Duffy brengt nieuw nummer uit na traumatische periode: ‘Hopen op betere tijden’

Duffy komt met een nieuw nummer: River in the Sky . Het is de tweede track die de zangeres uitbrengt sinds de traumatische periode die ze heeft doorstaan. De Britse was tien jaar lang uit de spotlights verdwenen nadat ze was ontvoerd en verkracht. Duffy deelt haar nieuwe song op Instagram, waarbij ze schrijft te hopen op beter tijden.

In de pianoballad zingt de 35-jarige zangeres, geboren als Aimee Anne Duffy, dat ze ‘bang is in het donker’ en over iemand die ‘s nachts over haar waakt en haar ‘leert omgaan met de pijn’. Het nummer volgt op de track Something Beautiful, die ze in maart liet horen in het BBC-radioprogramma van Jo Whiley.

Duffy kwam begin dit jaar met het schokkende verhaal naar buiten dat ze jaren geleden op haar verjaardag werd gedrogeerd en ontvoerd naar het buitenland. De dader stopte haar vervolgens in een hotel en verkrachtte haar. ,,Ik was doodsbang en durfde niet te vluchten. Ik heb geen idee hoe ik de kracht heb gevonden om die dagen door te komen, maar ik voelde een soort overlevingsdrang”, aldus Duffy.

De zangeres, die in 2008 doorbrak met haar hit Mercy, zocht hulp bij een psycholoog gespecialiseerd in trauma en seksueel geweld. Naar eigen zeggen was Duffy er zonder haar nooit doorheen gekomen. Ze was zo bang voor haar verkrachter, dat ze in de drie jaar die erop volgden vijf keer verhuisde voor ze een plek had gevonden waar ze zich veilig voelde.