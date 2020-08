Duister en mysterieus: eerste beelden van The Batman

Met de release van de trailer krijgen fans eindelijk een glimp te zien van Robert Pattinson als Bruce Wayne in The Batman . Filmmaatschappij Warner Bros heeft de eerste beelden online gezet. De film moet volgend jaar herfst in de bioscopen draaien.

The Batman zou eigenlijk in juni 2021 verschijnen. Vanwege corona lagen de opnames van de film echter lange tijd stil, net als die van vele andere Hollywood-producties. Volgens Variety worden de opnames in september hervat. De release van de film staat nu gepland voor oktober 2021. Voorlopig moet de liefhebber het dus doen met deze eerste, duistere beelden die al gedraaid waren voor de coronacrisis.

De regie is in handen van Matt Reeves, met ook titels als Cloverfield, Let me in en Dawn of the Planet of the Apes op zijn palmares. Naast Pattinson, bij het grote publiek vooral bekend als Edward Cullen uit de Twilight-filmserie, bestaat de cast onder anderen uit Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell en Andy Serkis.

Ben Affleck

De laatste Batman-acteur was Ben Affleck. Hij maakte eind januari bekend zijn Batman-pak aan de wilgen te hangen. De acteur kroop tweemaal in de huid van de superheld en zou de nieuwe film oorspronkelijk gaan regisseren.

Het verhaal van Batman is al op vele manieren verteld. In The Batman zien we echter een jongere Bruce Wayne, die zich als Batman inzet als burgerwacht ter bestrijding van de misdaad in Gotham City. Batman is nog niet ‘dé Batman’, volgens regisseur Reeves. De gemaskerde held zal hier en daar wellicht struikelen voor hij zijn uiteindelijke superheldenstatus bereikt.

Volledig scherm Robert Pattinson in The Batman. © Still YouTube.