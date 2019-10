Duivelse aflevering Robinson: ‘Het is eten of gegeten worden’

HONGER

Altijd weer een hoogtepunt; het samensmeltingsdiner. Je ziet de kandidaten smachten en smikkelen.



Gejuich en oh’s en ah’s stijgen op als de sateetjes en hamburgers voorbij komen. Stralende gezichten als bij slokken champagne en wijn. Waarom dat zo leuk is om te zien? Omdat het oprecht is. De Robinsons hebben dagenlang niet alleen bitter weinig maar ook nog eens hetzelfde gegeten. ‘En bij zo’n samensmeltingsdiner ontstaan echte smaakexplosies in je mond’, vertelde een oud-kandidaat. Zelf kan ik er een klein beetje over meepraten toen ik jaren terug in het ziekenhuis lag, twee dagen niets mocht eten en ik vervolgens als eerste een bakje yoghurt kreeg: een sensatie! Ik lette bij dat eten speciaal nog even op Thomas, en dan in het bijzonder zijn stralende bounty-tanden. Zouden ze nu viezer worden door het eten? Verkleuren door vlees of groente?



Niets van dat. Ik deed navraag. Thomas blijkt facings te hebben. Facings? Jawel, een schildje van porselein op zijn tanden. Kunnen ze niet verkleuren. Uiteraard werden daar tijdens de Expeditie geregeld grappen over gemaakt, begrijp ik, vooral ’s avonds en ’s nachts. ‘Thomas, lach even, want ik zie je niet’ en ‘ha, we hebben weer licht’. Het wordt trouwens tijd voor (meer) nachtcamera’s bij Expeditie Robinson. De emoties na elke Eilandraad, de gesprekken en nu zag je de gezichten na het diner roezig rood worden. Halfdronken Robinsons rond het kampvuur, televisie zou nog mooier zijn.