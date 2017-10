Duizend selfies met Garrix in drie uur

Duizend selfies binnen drie uur. Als er een wereldrecord foto’s-op-commando bestond, staat het sinds vanochtend op naam van Martin Garrix. De deejay (Martijn Garritsen, 21) opende in een Amsterdams hotel een zogeheten pop-upstore. In de schappen: T-shirts, sokken, petjes en slippers met Garrix’ X-logo erop. De ultieme trofee blijkt niettemin een foto met de deejay zelf.

Na afloop van de fotomarathon ploft Garritsen neer op een loungebank. Voor hem drie smaken vruchtensap. Hij slaat de glazen één voor één achterover. Nog ruim een uur heeft hij voordat zijn workshop muziekproductie in het DeLaMar Theater begint. Wat hij ons gaat leren? ,,Oef, geen idee nog, man. Moet ik even over nadenken.’’

De nummer 1-deejay van de globe is voor het Amsterdam Dance Event neergestreken in de hoofdstad. Zaterdag wordt bekend of hij opnieuw bovenaan de wereldranglijst, samengesteld door de lezers van het Britse DJ Mag, eindigt. ,,Heel eerlijk? Die lijst boeit me niet zo. Ik heb nog nooit een oproep gedaan om op mij te stemmen. Het gaat in de muziek niet om klassementen of awards. Het zijn mijn shows waar ik echt van geniet.’’

En daarbij: wie is nu eigenlijk de beste? Schotel Garritsen een fictief stemformulier voor en hij komt tot een trits namen. ,,Als producers zou ik kiezen voor Skrillex, Calvin Harris of The Chainsmokers. Maar kijk aan de deejay-kant bijvoorbeeld naar A-Trak. Bizar wat hij technisch met vinyl kan. Kom ik niet bij in de buurt. Maar gaat het in deze lijst niet om wie de beste is, maar om de populairste. Dat kan elk jaar veranderen.’’

Scepsis

Hij zal er, kortom, niet om rouwen als hij aan het eind van de week tegen de verwachtingen in toch onttroond wordt. Garrix heeft toch al een geweldig jaar, zegt hij. Pinkpop komt ter sprake. Hij sloot er in juni als eerste deejay ooit een festivaldag af. De oogst: een kolkende menigte en lovende recensies na afloop. Geen vanzelfsprekendheid gezien de scepsis onder traditionele festivalfans vooraf.

,,Dat mensen daaraan moesten wennen, begrijp ik volledig’’, vertelt hij. ,,Ik zou ook zo reageren als ik als rockliefhebber elk jaar naar mijn favoriete rockfestival ga en daar opeens een deejay zie: ‘Wat doet die Garrix hier?’ Maar ik vind het vet dat het festival probeert te innoveren. Misschien was twee niet-rockacts (voor Garrix speelde popidool Justin Bieber, red.) boeken wat al te enthousiast, maar je kunt niet altijd hetzelfde doen, toch?’’

Hij heeft als Martin Garrix – Garritsen spreekt af en toe in de derde persoon over hem – inmiddels meer dan 60 mensen in dienst. Ze zijn voor hun salaris afhankelijk van hem. Het klinkt als een grote verantwoordelijkheid voor de piepjonge ceo. ,,Zo probeer ik zo min mogelijk te denken’’, reageert hij. ,, Wat helpt is dat ik mijn vader het financiële gedeelte heb laten opzetten. Zo heb ik de ruimte om zoveel mogelijk lol te maken.’’

Stoomcursus

Voorlopig wachten er op het rode theaterpluche van DeLaMar zo’n 1000 fanatieke dancefans op een stoomcursus hits maken. ,,Stel alsjeblieft veel vragen", zegt Garrix als hij opkomt. ,,Dat helpt. Want ik ben een beetje nerveus, merk ik."

Vanachter zijn laptop babbelt hij echter al snel in vlekkeloos Engels over het technisch vernuft van zijn muziek. Op het grote scherm klikt hij een geel computermapje open. In plaats van het gebruikelijke ‘Belasting’ of ‘Rekeningen’ staat er bij Garritsen ‘Projects’ op. Hier liggen talloze hits van de toekomst opgeslagen, dat kan niet anders.