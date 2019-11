Duizenden stemmen voor Henk Blok als Passion-verteller

Of de nieuwslezer het muzikale paasevenement, dat volgend jaar plaatsvindt in Roermond, aan elkaar mag praten moet nog worden beslist. ,,Ik kan hem een ding beloven: wij gaan heel serieus nadenken over een rol voor Henk in The Passion en ik denk dat er voor hem ook een plekje is weggelegd. Voor wat zeg ik nog niet, maar we gaan er hard aan werken om hem een rol te geven", reageerde EO-directeur Arjan Lock.



Vorig jaar kroop Martijn Krabbé in de huid van de verteller. Eerder praatten onder anderen Beau van Erven Dorens en Robert ten Brink het spektakel aan elkaar.