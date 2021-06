Duncan Laurence blijft scoren in de VS: hoogste positie ooit voor Arcade

Twee jaar na zijn overwinning in het Eurovisie Songfestival is Laurence met Arcade bezig aan een internationale zegetocht, aangezien zijn lied ook in Europese landen en Azië veel wordt gedraaid. Bovendien scoort Laurence ook nog eens goed met de speciale versie van Arcade die hij uitbracht in samenwerking met de Amerikaanse zangeres Fletcher. Ook op TikTok is Arcade al populair sinds 2019. In de VS wordt het lied inmiddels in meer dan 500.000 TikTok-filmpjes gebruikt.

Duncan Laurence is de eerste songfestivalwinnaar in 45 jaar die in de Billboard Hot 100 staat. Brotherhood of Man (Save you kisses for me) ging hem in 1976 als laatste voor. Måneskin, de winnaar van dit jaar, doet het met meerdere liedjes wereldwijd goed, maar de Italianen staan nog niet in de Hot 100.