‘Duncan Laurence heeft potentie om hoog te eindigen tijdens songfestival’

Er viel zichtbaar een last van zijn schouders. Na zes weken van daverende stilte onthulde een aanvankelijk bloedzenuwachtige Duncan Laurence vanavond bij De Wereld Draait Door zijn inzending voor het Eurovisie Songfestival. Hij zong Arcade niet live, maar toonde de videoclip. Een keuze waarin de stem van zijn mentor Ilse DeLange doorklonk. Zij koos in 2014 voor hetzelfde podium voor de doop van Calm after the Storm van de Common Linnets, maar zag die live-uitvoering wegvallen in de moeilijke akoestiek van de tv-studio.

Nu hoorde Nederland de song zoals hij, in elk geval instrumentaal, ook in Tel Aviv zal klinken. Of de videoclip, waarin Laurence (Duncan de Moor, 24) naakt te water gaat, als basis zal dienen voor zijn podiumact daar vermeldde hij niet. Wel vertelde hij over het telefoontje dat hij op zomaar een zondagochtend ineens van Ilse DeLange kreeg. Of zij zijn Arcade mocht laten horen aan de selectiecommissie van AVROTROS. Laurence verslikte zich in zijn cruesli.

Waylon

Toch is hij enkele maanden later de opvolger van Waylon, die met zijn Outlaw in ‘em teleurstellend 18de werd. Waar Waylon vol bravoure aankondigde alleen voor plek 1 naar het Songfestival af te reizen, bleek Laurence tijdens zijn eerste grote publieke de bescheidenheid zelve. Hij hield het bij het uitspreken van de hoop dat veel mensen het liedje zullen waarderen.

Cornald Maas, een van de leden van het comité, gelooft volledig in de kansen van de ballad die volgens hem ‘internationaal klinkt, een sterk verhaal en een krachtige melodie bezit.’ Aan de DWDD-tafel noemde hij de tegenvallende scores van OG3NE (2017) en Waylon (2018) bij de publiekstemming als reden op te houden met de sinds enkele jaren gebruikelijke ‘carte blanche’ voor een gevestigde naam uit de nederpop. ,,We zijn nu ook songs gaan werven en hebben advies ingewonnen over nog onontdekt talent.’’