Duncan Laurence in tweede halve finale Songfestival

Omdat er pas enkele landen hun liedje voor het festival hebben gekozen, is lastig te zeggen of de loting gunstig is of niet. Wel is duidelijk dat in de semi-finale van Laurence traditioneel sterke landen als Zweden, Rusland, Azerbeidzjan en Roemenië zitten. Stemvriend België zingt in de andere halve finale. Pluspunt is dat Nederland het tweede deel van de halve finale lootte. Landen uit dat deel maken procentueel iets betere kans dan die uit de eerste helft.