Duncan Laurence, Nick Schilder en Douwe Bob in nieuw seizoen Beste Zangers

Duncan Laurence en Nick Schilder doen in het komende seizoen mee aan het NPO 1-programma Beste Zangers . Ook Marco Bakker en Numidia zitten in de aanstaande zestiende reeks, heeft AvroTros zaterdag bekendgemaakt. Vrijdag werd al duidelijk dat Douwe Bob, MEAU en Mell ook van de partij zijn.

De opnames vinden aankomende week plaats in het Spaanse Sevilla. Net als in voorgaande reeksen vertolken de artiesten elkaar nummers onder begeleiding van de Marcel Fisser Band. Jan Smit is opnieuw de presentator van dienst.

Voor Schilder is het programma al bekend. Hij deed samen met Simon Keizer mee aan het eerste seizoen in 2009. De twee presenteerden bovendien het programma eenmalig in 2020 toen Smit kampte met een burn-out.

Het nieuwe seizoen van Beste Zangers is in het najaar op televisie te zien.

