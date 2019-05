Duncan Laurence scoort gouden plaat nog voor start Songfestival

,,Ah, dat vind ik heel vet’’, reageerde Duncan op NPO Radio 2 in Muziekcafé, ‘supermooi’. De 25-jarige zanger bereidt zich voor op zijn vertrek naar Tel Aviv, morgenochtend. Daar barst vanaf komende week het songfestivalgeweld los, met de eerste repetities op dinsdag. Donderdag 16 mei moet Duncan het waar gaan maken in de tweede halve finale, de ontknoping van het liedjesfestijn vindt op zaterdag 18 mei plaats.



Tel Aviv is inmiddels geen onbekend terrein meer voor Duncan. Dat was het tot voor kort wel, in maart vloog de zanger voor het eerst naar Israël. ,,Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Ik voelde een soort van warmte, sowieso omdat het bloedheet was, maar ook van de mensen die ontzettend veel zin hebben in datgene wat daar over twee weken gaat gebeuren.’’ Volgens Duncan ‘bruist heel die stad’. ,,Er komt muziek, er komt iets groots aan. Dat voelde ik daar heel erg die vier dagen.’’