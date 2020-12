Duncan Laurence trapt Songfestivaljaar af: ‘Open up, again’

In verband met de onzekere ontwikkelingen rond het coronavirus weet de organisatie nog niet hoe het Songfestival er in mei gaat uitzien. Is het in een leeg Ahoy met alleen artiesten? Moeten er zelfs videoverbindingen aan te pas komen? Rotterdam bereidt zich op alles voor na een rampjaar waarin het festival voor het eerst in de historie (sinds 1956) niet kon doorgaan.