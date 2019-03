Duncan Laurence verkent Tel Aviv

Via Instagram Stories deelt Duncan een impressie van zijn eerste dag in Israël. ,,De stad is prachtig", laat hij weten bij korte beelden waarin hij door Tel Aviv struint. Op een markt stuit hij op een miniatuurversie van een wonderlamp. ,,Ik geloof nog in wonderen’’, concludeert hij terwijl hij als een soort Aladdin over het ding wrijft. Op het officiële twitteraccount van Tel Aviv wordt de Nederlander hartelijk welkom geheten.