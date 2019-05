Duncan Laurence verlost van lichtbollenprobleem

Er moest nog een derde, extra technische repetitie aan te pas komen, maar de Nederlandse inzending lijkt op tijd klaar voor het binnenhalen van de punten bij de eerste juryshow. Het lichtballenprobleem waarover de Nederlandse delegatie en de Israelische organisatie de afgelopen dagen opzichtig in de clinch lagen, lijkt net op tijd opgelost.



De beruchte lichtbol daalde op het juiste moment neer richting de piano van Duncan Laurence. Daar maakt de camera nu een cirkeltje rond de lamp waardoor de beste shots uit het optreden ontstaan. Het regieduo Ilse DeLange en Hans Pannecoucke zou op zoek zijn geweest naar een moment van Common Linnets-achtige intimiteit. Die lijkt op deze manier bereikt te worden. In vergelijking tot eerdere oefensessies zijn blauwe laserstralen in de achtergrond verdwenen.



De berichten over de nieuwe opstelling bereikten in sprinttempo de bookmakers. Duncan Laurence vergrootte er zijn voorsprong op nummer 2 Zweden opnieuw en zal zeker als topfavoriet aan de halve finale beginnen.



Vanavond zingt hij tijdens de generale repetitie voor de vakjury’s. Die geven dan alvast hun punten. Morgenavond kunnen de kijkers dan stemmen en wordt bekend wie de laatste tien finalisten van dit jaar zijn.