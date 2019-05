Duncan Laurence vol ongeloof na winst: Dit is voor grote dromers

,,Dit is voor grote dromers. Dit is voor muziek eerst. Altijd. Dankjewel!” Dat waren de eerste woorden van Duncan Laurence, vlak nadat hij het Eurovisie Songfestival 2019 in Tel Aviv had gewonnen. Een krachtig statement na een liedjesspektakel dat bol stond van hysterie en show. Niet veel later heerst vooral het ongeloof. Hij heeft het geflikt. Na 44 jaar is er eindelijk weer een Nederlandse winnaar. Een zanger van wie een groot gedeelte van Nederland begin van het jaar nog niet had gehoord. Maar zijn nummer Arcade betoverde een groot gedeelte van Nederland én een groot gedeelte van Europa, zo bleek vanavond. ,,Nee, ik kan het niet geloven. Het was zo spannend tot op het einde. Ik sta helemaal te trillen gewonnen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Echt niet. Het is zo geweldig", reageert Duncan bij NPO 1 gevolgd door een vreugdekreet.

Topfavoriet

Maandenlang was hij topfavoriet. Sinds hij zijn nummer ten gehore bracht bij De Wereld Draait Door waren de bookmakers. En dat zorgde wel voor enige druk, maar veel had Duncan daar niet last van. ,,Ik had zoiets van het gaat om de muziek. Muziek eerst, dat is het altijd bij mij geweest, dus die druk verdween totaal.” Het zorgde ervoor dat bij zijn laatste optreden alles kon geven. ,,Dit was de laatste keer dat ik Arcade hier mocht doen. Ik dacht ik ga gewoon zoals mijn hart het voelt en dit is het resultaat.”



In een dankwoord sprak hij zijn familie en vriend toe. Een speciaal woordje richtte hij tot Ilse DeLange, zijn coach in The Voice of Holland en de vrouw die hem voordroeg bij het selectiecomité. ,,Ilse, bedankt voor alles wat je voor mij gedaan hebt.” Daarna volgen er tranen.



Duncan had ook nog een oproep voor de muzikale talentjes in binnen- en buitenland. ,,Waar je dan ook bent. Pak die pen op, pak die gaat of ga achter dat keyboard zitten. Schrijf alsjeblieft, want je ziet dat het kan.” Nu volgt er een Europese tournee voor Duncan. Die brengt hem in concertzalen door heel het continent. Één ding staat in ieder geval al vast. ,,Die trofee die gaat mee. Overal mee naartoe.”