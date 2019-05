Duncans Arcade in trek op YouTube en Spotify

Duncan maakt zich op voor de oranje loper bij opening Songfesti­val

8:31 Het Eurovisiesongfestival gaat zondag officieel van start. Hoewel er al de hele week wordt gerepeteerd in de zaal van Expo Tel Aviv, vindt vanmiddag de openingsceremonie plaats. Niet in de arena maar midden in de stad, op het Habima Square, waar voor de gelegenheid een oranje loper is uitgerold.