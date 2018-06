Duo Roodbeen & Kijk in de Vegte neemt ochtendshow Gerard Ekdom over

Jan-Willem Roodbeen is momenteel met zijn Roodshow te horen op zondag van 09.00 tot 12.00 uur en met Roodshow Late Night van maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 00.00 uur. Voor het presenteren van de ochtendshow maakt hij de overstap van omroep AVROTROS naar BNNVARA.



Zijn partner in crime is onder meer bekend van het programma Bureau Kijk in de Vegte, momenteel op zondag tussen 12.00 en 14.00 uur. Na lang aarzelen ging de dj overstag om voortaan samen met Roodbeen de ochtend voor zijn rekening te nemen. Het is onduidelijk of hij voor andere programma’s als RTL Boulevard blijft werken.



Wanneer het duo precies aan de slag gaat op de prestigieuze plek van Ekdom is nog niet bekend. Wel bekend is dat Gerard Ekdom zijn laatste ochtendshow presenteert op 29 juni. Voor een speciale afscheidsuitzending nodigt hij verschillende trouwe fans uit, waaronder de band Chef’Special. De dj begint vanaf september op Radio 10, samen met stations als Radio 538 onderdeel van John de Mols Talpa Network.