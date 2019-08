'Dutch Giant' naast Scarlett Johansson in Black Widow

Richters, die ook al rollen heeft in de nieuwe Kingsman-film The Great Game en ridderserie Knight's End, zou eerst een relatief kleine rol spelen zonder tekst. Maar tijdens de opnames waren de makers dusdanig onder de indruk dat zijn rol werd uitgebreid. ,,Dat was het grootste compliment dat ik kon krijgen", vertelt Richters aan Shownieuws. ,,Toen hebben ze de rol uitgebreid van één naar drie weken en tekst voor mij in het script bijgeschreven."



Welke rol Richters gaat spelen, kan hij nog niet zeggen. ,,Ze willen nog geen enkel detail over de film naar buiten brengen. Op basis van kleine dingen kunnen mensen al gaan gokken hoe het verhaal gaat lopen. Wat ik wel kan zeggen is dat ik er wel écht in zit, dus niet alleen met een kleine bijrol."



In juni liet Richters al doorschemeren dat er iets groots aan zat te komen. Hij had het toen over ‘een groot internationaal project’ waar hij nog niets over kon melden.