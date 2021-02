Earring-gitarist George Kooymans lijdt aan ALS: ‘Optreden zit er niet meer in’

Kooymans reageerde vanmiddag kort via de telefoon op de media-aandacht voor zijn ziekte. ,,We hadden te zijner tijd zelf iets naar buiten willen brengen, maar het ligt inmiddels op straat. Ernstig ziek, werd geschreven en dan speculeren mensen over wat er aan de hand is. Ik ben inderdaad ziek, ik heb ALS. Het is een heel naar bericht en ik ben niet echt in de stemming om daar verder veel over te zeggen. Ik sta onder behandeling in het universitair ziekenhuis in Leuven. That’s it.’’

De gitarist en zanger verwacht niet dat hij in de toekomst nog zal kunnen optreden. ,,Zoals het er nu uitziet, niet. Nu kan ik het niet en het is een progressieve ziekte. Optreden gaat helaas niet meer.’’

Kooymans richtte in 1961 samen met zijn buurjongen Rinus Gerritsen de band The Tornados op. De jongens, 13 en 15 jaar oud, kwamen er al snel achter dat er al een band bestond met die naam, en kozen een nieuwe: The Golden Earrings. In de jaren erna versterkten Barry Hay en Cesar Zuiderwijk de rockband, die succes kreeg in binnen- en buitenland. Kooymans vormt samen met Boudewijn de Groot en Henny Vrienten ook het trio Vreemde Kostgangers.

Manager Rob Gerritsen wil nog geen uitspraken doen over de toekomst van Golden Earring, zoals de naam uiteindelijk werd. ,,George is nu te ziek om te spelen, maar het zal uiteindelijk van hemzelf moeten komen. Voor dit jaar had ik alle optredens al gecanceld, voor zover daar al sprake van kon zijn met corona. Wat er daarna gebeurt, kunnen we nog niet zeggen.’’

De band laat het aan Kooymans om te beslissen of hij meer kwijt wil over wat hem precies mankeert en hoe hij zijn toekomst als muzikant ziet. ,,George komt op de eerste plaats, de band is niet belangrijk’’, reageert drummer Cesar Zuiderwijk (72), die vrijdag tientallen steunbetuigingen ontving. ,,Van mensen die ik in mijn telefoon heb, op de site van de band zal het vast nog veel meer zijn . Dit komt voor de fans als donderslag bij heldere hemel.’’ Ook op sociale media regent het steunbetuigingen voor de iconische Haagse band.

Of Golden Earring het laatste concert al heeft gegeven, weet Zuiderwijk ook niet. ,,Als dat zo mocht zijn, dan kan ik zeggen dat ik 50 fantastische jaren heb gehad. We zijn een vriendengroep van vier mannen die onvervangbaar zijn. Een nieuw bandlid? Dat zou niet passen. George is ook zo’n icoon. We zullen nooit spelen zonder een van ons.’’

