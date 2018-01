'Echtpaar' Kidman en Skarsgård ook bij SAG Awards weer in de prijzen

UpdateNicole Kidman en Alexander Skarsgård zijn opnieuw in de prijzen gevallen met hun rollen als echtpaar Perry en Celeste Wright in de HBO-serie Big Little Lies. Vannacht wonnen ze de SAG Awards voor beste actrice en acteur in een miniserie.

De twee kregen veel lof voor de manier waarop ze in de serie een relatie lieten zien waarin huiselijk geweld voorkomt. Bij de Emmy's in september wonnen de twee acteurs ook al een award voor Big Little Lies, en eerder deze maand gingen ze er allebei met een Golden Globe vandoor.

De SAG Awards worden uitgereikt door het Screen Actors Guild, de acteursvakbond in Hollywood. Frances McDormand en Gary Oldman wonnen de belangrijkste acteursprijzen in de categorie film. Gary won de award voor zijn rol in het oorlogsdrama Darkest Hour, waarin hij Winston Churchill speelt. Hij won eerder al een Critics Choice Award en een Golden Globe voor zijn vertolking van de Britse staatsman.

Drie awards

Frances McDormand (2de van rechts) met de cast van Three Billboards Outside Ebbing, Missouri © REUTERS Frances, die in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri een rouwende moeder speelt die antwoorden eist van de autoriteiten over de moord op haar dochter, viel samen met haar collega-acteurs ook nog als groep in de prijzen. De populaire film mocht ook nog een derde award bijschrijven: Sam Rockwell kreeg de prijs voor beste mannelijke bijrol. Hij speelt in de film een racistische politie-agent.



The Crown

Claire Foy kreeg een award voor haar hoofdrol in The Crown. De Britse actrice versloeg daarmee Elisabeth Moss, die tot nu toe de prijzen wegsleepte in de categorie beste actrice in een dramaserie. De hoofdrolspeelster van The Handmaid's Tale won de award bij de Emmy's, Critics Choice Awards en de Golden Globes.

Claire won vorig jaar ook al de SAG Award voor haar rol als koningin Elizabeth II in de dramaserie van Netflix. Omdat de serie elk seizoen een vrij lange periode uit het leven van de Queen beslaat, wordt de actrice in de volgende reeks vervangen door een oudere collega, Olivia Colman.

Morgan Freeman mocht de Life Achievement Award in ontvangst nemen . De 80-jarige acteur grapte vooraf tegen People dat hij moest opletten dat zijn ego niet te groot werd door dit soort prijzen. Toen hij het beeldje eenmaal in handen had, zei hij: ,,Dit is meer dan een eerbetoon, dit is een moment in de geschiedenis."