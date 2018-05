Ed Sheeran en Kendrick Lamar grote winnaars bij Billboard Awards

Sheeran won onder meer in de categorieën beste artiest en beste mannelijke artiest, beste radio- en hitparadeliedje (voor Shape of You). Lamar won vooral prijzen in de hiphop/rap-categorieën.



Andere muzikanten die succesvol waren op het gala waren Bruno Mars met vijf beeldjes, de rockband Imagine Dragons (vier prijzen), The Chainsmokers (drie) en Taylor Swift (twee). Voor Drake viel de oogst tegen. De Amerikaanse artiest verzilverde slechts een van zijn negen nominaties.