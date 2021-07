Ed Sheeran geeft gratis concert voor 700 fans

Ed Sheeran noemt vaderschap 'rollercoas­ter van emoties’

27 juni Ed Sheeran geniet enorm van het vaderschap. ‘Het is het beste wat mij ooit is overkomen’, vertelt hij aan de Amerikaanse radiozender SiriusXM. De Britse zanger, die vorig jaar zijn dochter Lyra kreeg, bekent dat hoewel sommige dagen lastig zijn, andere weer makkelijk en fantastisch zijn. ‘Het is een rollercoaster van emoties. Ik weet dat het cliché is om te zeggen, maar ik vind het geweldig.’