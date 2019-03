Ed Sheeran in de clinch met buren om ‘illegaal zwembad’

De buren van de 28-jarige hitzanger zijn woest nu hun luchtfoto's onder ogen zijn gekomen waarop te zien is dat er een trap, duikplank en een kleedkamer bij de zogenaamde natuurvijver zijn gebouwd op het landgoed in Suffolk.

In Sheerans aanvraag voor een vergunning van de vijver een aantal jaar terug, schreef hij dat het waterbassin (met een prijskaartje van 575.000 euro) bedoeld was voor het behouden en verbeteren van de natuur. Het zou een natuurlijke habitat vormen voor libellen en waterkevers en een drinkplaats voor vogels en kleine zoogdieren. Hij kreeg er toestemming voor van de gemeente en mocht ook de trap aanleggen om de vijver te kunnen betreden ‘voor onderhoud en in geval van nood'. Maar de vijver mocht nadrukkelijk niet gebruikt worden voor andere doeleinden, en zeker niet voor recreatief vermaak en zwemmen.

Klacht

Sheerans buren hebben nu een officiële klacht ingediend bij de gemeente omdat ze ervan overtuigd zijn dat de zanger de regels van de vergunning schendt. ,,Ik geloof dat de aanleg van deze vijver meer is bedoeld voor een wilde levensstijl dan voor ‘wild life’", reageert buurman Tony Robinson in de Britse krant The Sun. Andere buren, Kenny en Carol Cattee, klagen over geluidsoverlast en stellen dat de duikplank en de trappen zijn aangelegd door de firma Gartenart, die zichzelf aanprijst als ‘marktleider in zwemvijvers en natuurlijke zwembaden’.