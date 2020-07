Ed Sheeran kon geen maat houden: ‘Geen glas wijn, maar twee flessen’

Vooral tijdens zijn wereldtournee in 2014 en 2015 had Ed het zwaar. ,,Ik bleef de hele nacht op en dronk en dan sliep ik in de bus”, zo blikte de zanger volgens de BBC terug tijdens een onlinebijeenkomst over angst en mentale gezondheid. ,,De bussen stonden geparkeerd onder de stadions en daar sliep ik de hele dag tot ik wakker werd, naar buiten ging, optrad en weer ging drinken in de bus. Ik denk dat ik zo'n vier maanden geen daglicht heb gezien.”



Aanvankelijk dacht Ed dat zijn levensstijl hoorde bij het ‘rock-'n-roll’-bestaan. ,,En dan wordt het treurig. Dat was denk ik mijn dieptepunt - en ik was op mijn zwaarst.”