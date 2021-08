Ed Sheeran kondigt nieuw album = aan

‘= is een hele persoonlijke plaat die veel voor me betekent. Mijn leven is de afgelopen jaren enorm veranderd’, aldus Sheeran, die in september vorig jaar vader werd van dochter Lyra Antarctica. ‘Ik kan niet wachten om het volgende hoofdstuk met jullie te delen.’

Zo zingt Sheeran in de nummers The Joker And The Queen, First Times en 2step over de liefde, Visiting Hours gaat over verlies, Can’t Stop The Rain over veerkracht, Sandman en Leave Your Life over vaderschap en in Tides reflecteert Sheeran op zijn carrière.