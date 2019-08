Ed Sheeran kondigt rustpauze aan om bij zijn vrouw te zijn

Johan Derksen wilde Hans Kraay weg hebben bij Veronica Inside: ‘Dat is niet leuk, nee’

27 augustus Het was al even rustig rond Veronica Inside, dus besloot Johan Derksen maar weer eens de knuppel in het hoenderhok te gooien. De besnorde analyticus stelde gisteravond aan tafel dat hij ervoor had gepleit dat Hans Kraay niet langer zou aanschuiven bij het praatprogramma. Kraay blikt een dag later terug: ,,Ik zag het niet aankomen.”