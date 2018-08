Ed Sheeran laat niets los over geheim huwelijk met jeugdliefde

Singer-songwriter Ed Sheeran (27) zou in het diepste geheim getrouwd zijn met zijn jeugdvriendin Cherry Seaborn. De zanger vroeg haar kort voor de jaarwisseling met succes ten huwelijk, maar hield hij zich daarna muisstil over een huwelijksdatum. In een recent interview lijkt hij echter te bevestigen dat de grote dag al lang en breed is geweest.

In een vraaggesprek met de website Access informeert een journalist voorzichtig naar de ongetwijfeld tijdrovende voorbereidingen van de trouwdag. Sheeran antwoordt niet, maar laat wel met een grote glimlach de ring om zijn vinger zien. Als de verslaggever hem vervolgens bij wijze van test feliciteert mompelt de hitzanger: 'ik laat eigenlijk nooit iets van mijn privéleven zien'. En hij zwijgt, voorzichtig grijnzend, als de interviewer hem vraagt hoe hij zo'n belangrijk moment in zijn leven toch in hemelsnaam geheim heeft kunnen houden.

Direct na publicatie van het interview kwam een geruchtenstroom op gang over het 'huwelijk' van Ed Sheeran. Zijn management heeft inmiddels gereageerd met de mededeling dat de zanger tijdens het betreffende interview 'niets heeft bevestigd'. Die reactie is, aldus fans van de zanger, ook geen ontkenning. Dus wordt sinds gisteren door internationale entertainmentmedia gesteld dat Sheeran zijn jawoord zeer waarschijnlijk toch al heeft gegeven.

Felicitaties

Sheeran maakte zijn verloving medio januari bekend met een foto op Instagram waar hij inmiddels ruim 25 miljoen volgers heeft. Op het kiekje is te zien hoe hij zijn armen om de 25-jarige accountant en tophockeyster Cherry heen slaat. In 2012 zat ze in het Engelse jongerenteam, waarmee ze brons won op het Europees Kampioenschap onder de 21 jaar. Direct na de post kwam een golf felicitaties op gang maar ook een bijna oneindige reeks wanhopige reacties van teleurgestelde fans die droomden over een relatie met hun idool. ,,Oh my god'', schreven velen. En: ,,Jaloers!'' Kort nadat hij het verlovingsnieuws bekend had gemaakt had de post al bijna een miljoen likes.

De zanger en Cherry kregen in 2015 een relatie. Ze kenden elkaar al veel langer, omdat ze op dezelfde middelbare school zaten. Na haar studie verliet Seaborn Engeland voor een universitaire studie in de Verenigde Staten. Die lange afstand bleek funest voor hun relatie. De twee gingen uit elkaar, maar toen Seaborn eind 2016 weer in Engeland ging wonen sloeg de spreekwoordelijk vonk weer over. Cherry inspireerde Ed Sheeran zijn wereldhit Shape of You te schrijven.