Ed Sheeran met arm in gips na fietsongeluk

,,Ik heb een ongeluk met de fiets gehad'', schrijft de Britse singer-songwriter op Instagram. Op de bijbehorende foto is hij te zien met een mitella en zijn rechterarm in het gips. ,,Ik wacht momenteel op medisch advies, maar het kan zijn dat dit gevolgen heeft voor naderende shows. Ik hou jullie op de hoogte."

Ed Sheeran is bezig met zijn wereldtournee. Hij zou de tournee volgende week hervatten in Taipei. Zijn Nederlandse concerten komen niet in gevaar. De Brit is pas op 28 en 29 juni volgend jaar te zien in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.