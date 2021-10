Ed Sheeran test positief op corona

Door het virus kan Sheeran voorlopig dus niet de deur uit. ‘Ik kan even geen mensen zien, dus ik zal zoveel mogelijk interviews en optredens vanuit huis doen’, besluit de zanger. ‘Het spijt me als ik mensen teleurstel.’



Het is niet zeker of Sheeran gevaccineerd is, maar de zanger heeft zich wel meerdere keren uitgelaten over het onderwerp. Zo zong hij samen met talkshowhost James Corden een liedje over Moderna en Pfizer. ‘Moderna en Pfizer doen hun werk. Je zal je goed voelen na prik nummer twee, maar wacht twee weken op het effect’, luidde de tekst.