Ed Sheeran wil na volgend jaar stoppen met grote tournees

De pas 30-jarige zanger wil meer tijd kunnen doorbrengen met zijn familie. De zanger heeft met zijn vrouw Cherry een dochter, Lyra, die in 2020 werd geboren. ,,Ik zou het vreselijk vinden als ik over 20 jaar een slechte relatie heb met mijn kinderen omdat ik werk belangrijker vond”, liet de zanger weten. Sheeran wil nog wel blijven optreden, maar zal dus niet meer voor langere tijd op tournee willen.

The Mathematics Tour, die in april van volgend jaar van start gaat, zal volgens Sheeran waarschijnlijk zijn laatste grote stadiontour worden. De zanger geeft ook twee optredens in Nederland, op 14 en 15 juli in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Die tour heeft officieel de naam ‘+ - = ÷ x Tour’ gekregen. Meerdere van Sheerans albums dragen een wiskundig teken als titel. Zijn meest recente plaat, “=” (Equals), kwam in oktober uit.