Eddie Murphy krijgt oeuvre-award voor acteercarrière

De Critics' Choice Awards zijn de prijzen van een groep televisie- en filmrecensenten. De organisatie vindt dat Murphy commercieel gezien de meest succesvolle afro-Amerikaanse acteur in de filmgeschiedenis is. Hij speelde de afgelopen dertig jaar in meerdere Hollywoodproducties die meer dan 100 miljoen dollar hebben opgeleverd, waaronder Beverly Hills Cop en Daddy Day Care. Andere hits met Murphy in de hoofdrol zijn 48 HRS., Trading Places, Coming to America, Harlem Nights, Bowfinger, The Nutty Professor en Shrek.



Eddie Murphy neemt de oeuvreprijs op 12 januari in ontvangst in Santa Monica. De Golden Globes worden op 5 januari uitgereikt in Beverly Hills.