Eddie van Halen (1955-2020), een van de beste gitaristen die ons land voortbracht

'Weinig kans op straat voor Eddie van Halen'

18 april NIJMEGEN - Er is weinig kans dat er in Nijmegen een straat komt voor Eddie van Halen, de hardrocker die in zijn jeugd enkele jaren in de stad woonde. Dat zegt Rob Essers, in Nijmegen de straatnaamdeskundige bij uitstek. Nijmegenaar Winston Arntz ijvert al vijf jaar voor een straatnaam als eerbetoon aan Eddie van Halen.