Eddy Keur gaat Auschwitz-docu maken voor PowNed

De producent plaatste een oproep. Sarphati Media Producties, bekend van programma’s als Wintertijd en De zorgwaakhond en de docu Naakt, is op zoek naar vijf jonge volwassenen die met elkaar een bezoek brengen aan het concentratiekamp in Polen. Eddy Keur begeleidt het gezelschap. De maker, die namens PowNed straks ook als radio-dj te beluisteren is op 3 FM, is persoonlijk betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Hij verloor zijn opa en vindt het belangrijk dat de huidige generatie zich ook bewust is van de oorlog tussen 1940 en 1945. De opnames vinden plaats in september.