Edison oeuvreprijs voor Guus Meeuwis: ‘Geloofde heilig dat ik eendagsvlieg was’

MET VIDEO Primeur in geschiede­nis van ‘De Mol’: Belgische mol kan druk niet meer aan en stapt op

De saboteur in De Mol, de Belgische editie van Wie is de Mol?, is zondagavond uit het programma gestapt. De 35-jarige fysiotherapeut Philippe Minguet kon de druk van het spel niet meer aan. Het is de eerste keer dat de mol vroegtijdig stopt met het programma.

12:36