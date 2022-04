Edsilia Rombley bij Jinek: ‘Glennis is een vriendin en die kan je niet zomaar laten vallen’

Edsilia Rombley heeft geen compleet beeld van wat er precies is gebeurd tijdens het veelbesproken supermarktincident waar Glennis Grace bij betrokken raakte. De zangeres heeft haar vriendin sindsdien maar één keer gesproken, zei ze vrijdagavond in de RTL 4-talkshow Jinek.

,,We weten het hele verhaal ook niet”, zei Rombley toen presentatrice Eva Jinek haar vroeg hoe de Ladies of Soul met de situatie omgaan. ,,Wij hebben haar ook maar één keer gezien in de afgelopen zes weken. Mensen denken: ‘oh, jullie zijn vriendinnen, jullie zien elkaar elke dag’, maar we hebben elkaar maar één keer gesproken.”

Grace mocht toen ook niet precies zeggen wat er was gebeurd. ,,Zij mag niet praten over de zaak omdat alles verkeerd kan worden uitgelegd. Wij hopen dat er meer naar buiten komt”, aldus Rombley. ,,Uiteindelijk is ze een vriendin en die kan je niet zomaar laten vallen.”

Vorige week werd duidelijk dat Grace voorlopig lid kan blijven van de Ladies of Soul. Berget Lewis, Candy Dulfer en Rombley hopen dat de zangeres in september bij hun concerten in de Ziggo Dome kan zijn.

Excuses

Grace, die in februari drie dagen vastzat, kwam vorige week voor het eerst uitgebreid terug op het geweldsincident waarbij ze begin februari betrokken raakte. In een filmpje op Instagram bood ze haar ‘oprechte excuses‘ aan en verklaarde ze dat ze handelde uit moederinstinct en emotie, terwijl ze beter tot tien had kunnen tellen.